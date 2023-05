Psg, Galtier: “Donnarumma deve essere più esigente per diventare tra i migliori al mondo”

Il tecnico dei parigini ha voluto spronare il proprio portiere a fare di più e volere di più da se stesso per migliorare.

Redazione ITASportPress

Parole importanti da parte di mister Galtier, allenatore del Psg, per Gianluigi Donnarumma. Il tecnico della formazione parigina ha parlato in vista della gara odierna dei suoi contro l'Auxerre sottolineando cosa il portiere italiano debba fare per migliorare.

DI PIU' - "Gigio è soprattutto un grande professionista e sta migliorando nella lettura del gioco. Lo vedo più deciso nel leggere le traiettorie. È un grande punto di forza, occupa tanto spazio, ha grandi riflessi e fa parate decisive. Sta iniziando a dirigere la sua difesa ma ha bisogno di essere ancora più aggressivo", ha detto Galtier. "Non può ammettere, quando siamo in vantaggio 3-0, di subire gol, deve essere più esigente con se stesso, ma anche con i compagni, per diventare uno dei migliori portieri del mondo.

VERRATTI - Non manca un passaggio anche su un altro italiano della rosa, Verratti: "È un giocatore importante. Quando non c’è si vede e lo si avverte in partita. Come tutta la squadra, a un certo punto ha avuto una flessione. Le critiche per lui sono severe".