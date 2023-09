PSG, Luis Enrique e l’annuncio su Mbappé: “Dobbiamo aiutarlo di più”

Alla vigilia della sfida l'Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain, Luis Enrique ha analizzato la prestigiosa gara di Ligue 1 in conferenza stampa. L'allenatore dei parigini non ha dubbi: "Sarà una partita difficile per noi. Contro l'Ajax hanno fatto una bella partita" - ha spiegato l'allenatore del club francese. Poi, ha concluso sul Marsiglia: "In Ligue 1 non hanno ancora perso. Spero che vedremo una versione migliore del PSG e che potremo essere superiori al nostro avversario, che è comunque di altissimo livello".