Psg, per il sostituto di Messi si guarda in… Premier League

I parigini pensano già al futuro e si rivolgono ad un giovane talento di Premier per sostituire Leo

Con gran probabilità, Lionel Messi si separerà dal Psg al termine della stagione. L'argentino ha un contratto in scadenza proprio il prossimo 30 giugno e non avrebbe intenzione di rimanere a Parigi. Così, il club fa esplorazioni. Il Paris avrebbe intenzione di sostituire Leo con un talento dalle ampie prospettive future: Michel Olise, classe 2001 di proprietà del Crystal Palace. Estro che gli stessi francesi seguirebbero da mesi ormai, tenendo costantemente sotto osservazione la grande stagione da titolare in Premier League.