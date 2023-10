Rami durissimo sull’ex presidente dell’OM: “Lo odio, ha manipolato i tifosi”

Campione del mondo con la Francia nel 2018 ed ex difensore centrale dalla caratura internazionale, è tornato a parlare Adil Rami. In una lunga intervista per lo show Zack en Roue Libre dello streamer Zack Nani su YouTube, l'ex Lille, Valencia, Siviglia, Milan e Marsiglia ha parlato della sua incredibile carriera da calciatore tra Francia ed Europa. Nello specifico, Rami ha parlato del suo periodo al Marsiglia, utilizzando parole durissime nei confronti di Jacques-Henri Eyraud, ex presidente del club francese e, come detto da Rami, la figura che fece allontanare il difensore dalla realtà francese.