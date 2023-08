Rangers-PSV, probabili formazioni e dove vederla in tv

All'Ibrox di Glasgow, i padroni di casa potrebbero affidarsi a Butland in porta. Linea di difesa formata da Tavernier, Goldson, Balogun e Barisic. In mezzo Cifuentes, Lundstram, Raskin. Tridente avanzato formato da Danilo e da ben due vecchie conoscenze del calcio italiano: l'ex Empoli, Atalanta e Sampdoria Lammers e l'ex Cremonese, Dessers .

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Rangers e PSV, valida per l'andata del playoff preliminare di Champions League, si giocherà, come detto, oggi martedì 22 agosto 2023 alle ore 21. Il primo atto della sfida potrà essere visto in tv e in streaming. Per la precisione gli appassionati del grande calcio avranno modo di vedere la gara in chiaro sulle reti Mediaset e precisamente su Italia 1.