Rashford festeggia dopo la sconfitta: Manchester United infastidito

Al momento all'ottava posizione in Premier League dopo aver totalizzato cinque sconfitte nelle prime 10 giornate della stagione, il Manchester United è alle prese con diversi casi all'interno della propria rosa. Dopo la sconfitta per 3-0 dell'Old Trafford contro il Manchester City, secondo quanto riportato dal The Sun, Erik Ten Hag sarebbe stato costretto a “punire” i suoi giocatori. Per loro, non solo niente giorno di riposo, ma anche ascoltare i festeggiamenti degli avversari nel tunnel. Come spiegato dal quotidiano inglese infatti: "Quando domenica i giocatori sono tornati nello spogliatoio dell'Old Trafford, Erik ten Hag ha ordinato loro di sedersi e ascoltare i festeggiamenti delle stelle del Manchester City dall'altra parte del tunnel. Voleva anche che sentissero i tifosi ospiti acclamare i loro eroi dopo aver superato il Manchester United nel derby" - affermano i media. Nonostante la clamorosa sconfitta, c'è chi, a partita finita, aveva altro a cui pensare. Lo riporta il The Telegraph, che parla di Marcus Rashford: "Ha festeggiato in una discoteca, poche ore prima di presentarsi all'allenamento lunedì mattina ".