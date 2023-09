Real Madrid, Ancelotti: “Kross e Modric scontenti? Devono dare il 100%”

Alla vigilia del delicato derby di Madrid contro l'Atletico del Cholo Simeone, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Tra i vari temi toccati, l'allenatore del Real Madrid ha parlato anche di alcuni "mal di pancia" che potrebbero essere presenti in rosa. In particolare, Ancelotti ha analizzato le situazioni di Toni Kross e Luka Modric, dati per "scontenti" da diversi media spagnoli. "A centrocampo c'è tanta concorrenza. Dico loro di non essere tristi e di dare il 100%" - ha spiegato l'allenatore del Real Madrid.