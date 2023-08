Real Madrid, Bellingham altro gol e record come Cristiano Ronaldo: “Spero i fan si divertano”

Oltre le più rosee previsioni. Jude Bellingham , uno dei recenti acquisti del Real Madrid , sta facendo faville alle prime uscite ufficiali con i Blancos. Sono già tre i gol per l'inglese in due giornate e anche un particolare record ottenuto "alla... Cristiano Ronaldo ".

Il calciatore inglese, infatti, grazie alle tre marcature nelle prime due giornate di Liga, ha eguagliato il record che apparteneva a CR7 e siglato nel 2009 relativo appunto a partite di fila a segno in campionato. Nessuno era riuscito in tale traguardo dopo il portoghese che, va detto, lo face per ben quattro sfide consecutive.