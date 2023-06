Real Madrid su Kane, Florentino Perez chiede consiglio a… Mourinho

Il numero uno del Real avrebbe chiesto un parere sul bomber inglese anche allo Special One.

L' addio di Karim Benzema è arrivato quasi a sorpresa in casa Real Madrid . Il francese sembrava poter restare anche la prossima stagione ma l'offerta araba è stata impossibile da rifiutare. Così, i Blancos si trovano a dover cercare un nuovo numero 9. In tale ottica, il nome di Harry Kane pare quello indiziato ad ereditare il ruolo del Pallone d'Oro 2022.

Prima di passare all'affondo per il centravanti inglese, però, il presidente del Real Florentino Perez non vuole avere dubbi, anche perché dovrà sborsare una cifra considerevole al Tottenham. In questa ottica, secondo Defensa Central, il patron avrebbe chiesto un parere illustre sull'attaccante, quello di José Mourinho.