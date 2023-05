In occasione dell'intervista per le sue 1000 partite ufficiali in carriera a Marca , Pepe Reina ha avuto modo di parlare anche del caso razzismo che ha visto coinvolto Vinicius e di cui si sta parlando parecchio in Spagna e non solo.

Il portiere, ex anche di Napoli e Lazio, ora al Villarreal, ha detto la sua spiegando che, spesso, non si tratta proprio di razzismo ma di un discorso più ampio: "A volte non è solo razzismo, non è che un tifoso è razzista o meno, ma piuttosto che se la prendono con un giocatore specifico per qualche ragione. È capitato a noi tutti, me compreso. Come riflessione generale, meno provochi gli spalti, meno provochi gli avversari e meno protesti con l’arbitro, più rispetto avrai da parte di tutti", ha detto Reina.