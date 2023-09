Retroscena Marsiglia: il sì di Gattuso dopo il rifiuto di Zidane

Secondo il Mundo Deportivo l'ex allenatore del Real Madrid, fermo dal 2021, ha detto no alla possibilità di allenare la squadra della propria città, non convinto dalla gestione societaria

In Ligue 1 vanno di moda gli italiani campioni del mondo. Pochi giorni dopo Fabio Grosso, nuovo tecnico del Lione con il quale però l’ex allenatore del Frosinone ha perso all’esordio contro il Brest capolista, anche a Marsiglia si è deciso di puntare sul made in Italy, facendo salire a tre il numero di allenatori italiani nel massimo campionato considerando anche Francesco Farioli, alla guida del Nizza rivelazione e fresco di successo in casa del Paris Saint-Germain.