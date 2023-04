Rojo, retroscena su Maguire al Manchester United: “Giocava al mio posto perché pagato tanto”

Era la stagione 2019/20 e l'inglese era stato acquistato dai Red Devils per cifre record: "Quell'anno mi sentivo bene, giocavo l'Europa League. Ma ero furioso con l'allenatore perché mi preferiva Maguire. Ora grazie a Dio lo hanno messo in panchina per far giocare Lisandro Martinez".

Ma il pensiero del giocatore, ora al Boca Juniors, non è finito certo qui: "Sono andato nel suo ufficio (del mister ndr) e gli ho detto: 'Mettimi in campo o cedimi'. Lui sapeva che io stavo male perché non giocavo. Mi ha risposto: 'Maguire lo hanno pagato così tanto che deve giocare per forza'. E io: 'Figlio di pu***na, mandami in campo, questo ogni domenica ne combina una".