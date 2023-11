Romario elogia Endrick e Vitor Roque, ma avverte: “No paragoni con me e Ronaldo”

Nel corso di un'intervista per il programma Boleiragem, sul canale brasiliano Sportv, Romario ha elogiato Vitor Roque, prossimo talento del Barcellona e alle prese con la guarigione dal grave infortunio. Sui paragoni con lui e Ronaldo , Romario ha chiarito: "Penso che non sia il caso adesso di fare paragoni tra gli attaccanti di oggi in relazione a me e lui (riferito a Ronaldo)" - ha spiegato a Sportv.

In generale, sui prossimi arrivi di Vitor Roque al Barça ed Endrick al Real Madrid, Romario promuove queste operazioni, affermando che entrambi siano già pronti per l'atteso salto in Europa e tra i grandi del calcio internazionale: "Entrambi hanno la capacità e le condizioni per lasciare l'Athlético Paranense e il Palmeiras e andare in club come il Barcellona o il Real Madrid". Stesso pensiero anche per nazionale del Brasile, con Romario che vede entrambi pilastri dei verdeoro del futuro prossimo: "In relazione ad entrambi, non possiamo pensare ipoteticamente, con un 'se' al condizionale. Sono entrambi lì e sono sicuro che possano diventare grandi idoli e fare la differenza. La Coppa del Mondo del 2026? Penso che entrambi saranno convocati" - il suo pronostico sui due calciatori brasiliani, pronti al salto.