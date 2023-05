Rothen boccia Bernardo Silva al Psg: “Lo vogliono per il nome ma lui…”

Il futuro di Bernardo Silva potrebbe essere al Psg. Rothen non è favorevole all'acquisto anche perché sarebbe preso "solo per il nome".

Jeremie Rothen non è molto convinto dell'interessamento del Paris Saint-Germain per Bernardo Silva , calciatore ora al Manchester City. L'ex giocatore ha commentato ai microfoni di RMC Sport l'ipotesi dell'approdo del portoghese a Parigi.

"Il presidente o l'emiro non dovrebbero occuparsi di costruire una squadra. Per loro si tratta solo di una questione di immagine. Sono i loro soldi. Decidono di prendere i nomi. Vogliono Bernardo Silva, soprattutto dopo la partita che ha fatto mercoledì (in Champions contro il Real ndr)", ha detto Rothen .

"Il denaro non è un problema per loro. Non vogliono Bernardo Silva per la squadra. Bernardo Silva farebbe qualcosa di stupido se venisse solo per motivi finanziari e di stile di vita. C'è anche l'atmosfera e la struttura di una squadra. Sono convinto che arriverà perché è una stella. Ma ripeto: a loro basta il nome e fa brillare il marchio del Psg".