Roy Keane: “Arsenal, secondo posto sarebbe delusione. Non si stanno divertendo”

Una stagione davvero particolare quella che sta vivendo l' Arsenal di Mikel Arteta che dopo essersi trovata in testa alla classifica di Premier League diversi punti di vantaggio sulle rivali, ora naviga a vista con un solo potenziale punticino in più del Manchester City, secondo. A commentare le ultime prestazioni dei Gunners è stato a Sky Sports Roy Keane che non ha fatto sconti analizzando il momento dei londinesi.

DELUSIONE - "Con il secondo posto, la stagione non sarebbe un successo. Nessuna possibilità. Sono stati eliminati da tutte le coppe, hanno una buona rosa, hanno iniziato bene ma poi...", ha esordito Keane. "L'Arsenal ha perso punti in gare dove aveva un vantaggio di 2-0 contro Liverpool e West Ham, quindi quelle erano grandi possibilità per vincere. Se non vincono il campionato sarà una grande delusione. Erano esausti alla fine delle partite giocate. Non si può dire certo che siano pronti per la battaglia (contro il Manchester City ndr). Ma soprattutto che si stiano divertendo. L'Arsenal ha mancato di solidità e se arriva secondo sarà una delusione".