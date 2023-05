Saka e l’amore per il calcio: “Da piccolo adoravo Cristiano Ronaldo…”

L'esterno d'attacco dell'Arsenal e della Nazionale inglese Saka ha parlato dei suoi inizi nel mondo del pallone confidando i primi momenti durante i quali ha coltivato il sogno di diventare giocatore.

Redazione ITASportPress

Presente e futuro di Arsenale Inghilterra, Bukayo Saka si è raccontato al sito ufficiale Gunners spiegando la sua passione per il calcio e cosa lo ha ispirato fin da giovane a cercare di diventare un giocatore professionista.

Nel racconto dell'inglese si comprende come non ci sia stato qualcosa in particolare a farlo avvicinare al pallone ma, per sua stessa ammissione, l'amore per questo sport è sempre stato dentro di lui.

GLI INIZI - "Quando ero più giovane ero sempre molto attivo. Fuori casa mia c'era un grande spazio verde, un giardino, per poter uscire. Tutti noi (ragazzi ndr), i vicini potevamo uscire e giocare a pallone. Il mio primo ricordo di gioco è in realtà nel mio giardino di casa sul retro, ma quando ho iniziato a giocare con altri bambini è stato in quello davanti. Sembrava naturale. Non credo di essere stato ispirato da qualcuno o qualcosa per giocare, è semplicemente successo nell'ambiente in cui siamo cresciuti".

ISPIRAZIONE - "Più crescevo e più mi innamoravo del calcio. Ho giocato molto ma ho anche guardato molto calcio. Adoravo Cristiano Ronaldo. Anche molti altri ragazzi della mia età adoravano guardarlo. In modo particolare vedevamo le diverse cose che poteva fare in campo, le sue capacità. Anche il modo in cui tirava i calci di punizione, penso che molti di noi cercassero di emularlo", ha detto Saka.