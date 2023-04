Sampaoli riparte dal Flamengo: è il nuovo allenatore

Nuova avventura per Sampaoli dopo aver chiuso l'esperienza al Siviglia. Per lui, incarico in Brasile al Flamengo.

Jorge Sampaoli è lui il nuovo allenatore del Flamengo, che ha trovato il successore di Vitor Pereira, esonerato pochi giorni fa.

Il mister non ha perso tempo e dopo l'esonero dal Siviglia si è subito rimesso in gioco scegliendo, tra l'altro, una piazza decisamente prestigiosa come quella del club brasiliano rossonero.

L'accordo tra le parti è arrivato in queste ore. Anche lo stesso annuncio ufficiale è giunto nella notte italiana ed è stato ufficializzato dal Flamengo con una nota apparsa anche sui canali social del club. Sampaoli ha firmato un contratto di poco più di un anno e mezzo, fino al 31 dicembre del 2024, e allenerà la terza formazione brasiliana della propria carriera dopo Santos e Atletico Mineiro.

Per l'ex CT anche dell'Argentina, come detto, si tratta di un rapido ritorno in panchina dopo poche settimane da disoccupato dopo la fine del rapporto col Siviglia dove era arrivato prendendo il posto di Lopetegui.