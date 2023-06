Sergio Rico, niente testimoni dell’incidente a cavallo: caso archiviato

Il calciatore è ancora ricorverato in ospedale: le autorità avrebbero deciso di archiviare il caso.

Le sue condizioni stanno migliorando e questo è già un gran sollievo. Ma per parlare di "colpe" e di cosa sia effettivamente accaduto a Sergio Ricolo scorso 28 maggio a El Rocio non ci sono informazioni e, soprattutto, testimoni sufficienti per comprenderlo.