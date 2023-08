Shearer: “Kane può tornare in Premier tra 2-3 anni per battere record di gol”

Si era proposto di portarlo in prima persona in Bundesliga al Bayern Monaco, ora, invece, Alan Shearer parla addirittura di un suo possibile ritorno in Premier League. Il riferimento è, ovviamente, a Harry Kane e alla possibilità che, tra due o tre stagioni, possa tornare nel massimo campionato inglese con lo scopo di battere il record di gol che appartiene proprio all'ex storico bomber.

Shearer, parlando alla BBC, ha spiegato: "La sua carriera merita di avere un certo successo sotto forma di trofei. Sono andato un po' nel panico quando il volo per Monaco di Baviera è stato cancellato più volte. Ho pensato: 'Vola o no?'. Chissà, forse passerà due o tre anni lì e tornerà per provare a battere il record di gol in Premier League. Aveva ancora un anno di contratto e ora si è trasferito in una gigantesca squadra di calcio con ottime possibilità di vincere la Champions League. Va lì per lavorare con un allenatore molto intelligente come Thomas Tuchel e giocare fianco a fianco con molti grandi giocatori".