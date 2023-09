Shevchenko entra in politica: per lui un ruolo a supporto di Zelensky

A sorpresa, in queste ore è arrivato l'annuncio di un nuovo incarico per Andrij Shevchenko, ex attaccante ucraino e icona del Milan di Carlo Ancelotti. "Sheva" infatti, come raccontato dall'Ucraina avrà un ruolo politico all'interno del governo capitanato da Volodymyr Zelensky. Nello specifico, l'ex Milan è stato nominato dal Presidente della Repubblica ucraino come nuovo suo consigliere freelance. La decisione, è stata annunciata nella giornata di ieri, martedì 26 settembre, con un decreto presidenziale. L'ex Milan con un recente passato da allenatore del Genoa dunque, nell'ultimo periodo riconosciuto anche con il titolo di "Eroe dell'Ucraina", si occuperà di questo nuovo ruolo politico.