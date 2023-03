Tottenham, Conte risponde a Richarlison: “Ha ragione, una stagione di me**a”

Non si fa attendere la risposta di Antonio Conte alle provocazioni di Richarlison, il quale lamenta uno scarso impiego in stagione

A tenere banco in casa Tottenham sono le pungenti dichiarazioni di Richarlison, il quale non è soddisfatto del suo impiego nell'attuale stagione. Il giocatore ha alzato la voce nei confronti del proprio tecnico, Antonio Conte, che non ha fatto tardare la risposta. Queste le dichiarazioni del tecnico italiano in conferenza stampa: "Ha ragione, la sua stagione è una me**a. Ha avuto molti infortuni. Ha iniziato bene la stagione, si è infortunato, è andato in Coppa del Mondo, quando è tornato si è infortunato di nuovo".