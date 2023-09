Un nuovo Kluivert al Barcellona: primo contratto per il figlio di Patrick

Da sempre terra di talenti, il Barcellona - con la sua sacra e famosa "Masia" - ha recentemente fatto un piccolo tuffo nel passato. In Spagna infatti, a poco a poco a prendersi la scena nei settori giovanili del club blaugrana è il sedicenne Shane Patrick Kluivert. Sì, proprio il figlio di Patrick, ex campione del Barcellona con un grande passato nei più prestigiosi palcoscenici europei, con Ajax e Milan su tutte tra le parentesi più importanti della sua carriera calcistica. Insieme a Lamine Yamal (già protagonista in Liga), il figlio di Kluivert è segnalato come uno dei giovani più talentuosi tra le fila dei blaugrana.