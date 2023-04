Wenger non fa sconti al Chelsea: “Stessi problemi dopo aver speso 500 milioni”

Parere illustre sul Chelsea da parte dell'ex storico manager dell'Arsenal Arsene Wenger che ha commentato le recenti vicende societarie, comprese le spese folli sul mercato.

La recente uscita di scena dalla Champions League del Chelseaha confermato la deludente stagione dei Blues che, nonostante le ingenti spese adoperate sul mercato, non hanno risolto i loro problemi in campo. A commentare la situazione del club di Londra è stato l'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger che ha espresso ai microfoni di beIN Sports preoccupazione per le pesanti, in termini economici, mosse del club.

COMMENTO - "Sono preoccupato per il Chelsea. Se gestisci male 500 milioni di sterline (565 milioni di euro), sei nei guai", ha detto Wenger. "Hanno investito male. Hanno le stesse debolezze di prima. Non segnano abbastanza gol. Hanno molto possesso palla, ma non dà loro nulla".

Il parere dell'ex mister ha trovato in queste ore approvazione anche da una storica bandiera dei Blues, Didier Drogba. L'ex attaccate aveva commentato, infatti: "Non riconosco il mio club. Non è più lo stesso".

Al momento la società di Londra si è affidata a Lampard dopo aver esonerato, in ordine cronologico, Tuchel e Potter.