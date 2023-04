Yaya Touré: “Messi di ritorno al Barcellona? Sarei sorpreso ma…”

Per La Pulce, che solamente lo scorso inverno si è laureata campione del mondo, sono diverse le ipotesi tra MLS, Arabia Saudita e ritorno al Barcellona. Proprio sulla possibilità di rivedere l'argentino in Catalogna, Yaya Touré ha detto: "Onestamente sarei sopreso se tornasse al Barcellona. Allo stesso tempo posso dire che nel calcio tutto è possibile e non si sa mai quello che può accadere. Messi ha fatto cose impressionanti nella sua carriera e devo dire che non lo vedo in altre squadre per chiudere la sua carriera. Ad ogni modo non so cosa accadrà anche perché ha un contratto ora col Psg. Vediamo cosa verrà fuori nella prossima stagione".