Adani: “Inzaghi rispetto ad Allegri è Cruijff”

Non mancano le critiche per la Juventus e per Massimiliano Allegri . Come spesso è accaduto nell'ultimo periodo, pensieri non positivi sono arrivati anche questa volta dalla Bobo TV, appuntamento su Twitch con Adani , Vieri, Cassano e Ventola.

Non solo: "A confronto di Allegri, Inzaghi è Cruijff. Poi bruttissimo l'episodio negli spogliatoi, non puoi dire 'li facciamo arrivare sesti': se non hai obiettivi punti solo a non far vincere gli altri. L'Inter ha vinto solo 1-0 perché nel secondo tempo non ha più giocato, si è messa bassa come la Juve ai bei tempi. E infatti nel secondo tempo la partita è stata indecente, una roba da togliere il segnale dall'estero".