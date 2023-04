Juventus, Allegri: “Nervosismo? C’è fantasia. Contro Bologna per reagire”

Vigilia di campionato per la Juventus di mister Massimiliano Allegri che ha parlato in conferenza stampa in vista della gara della 32esima giornata di Serie A contro il Bologna.

Sul momento della squadra e dell'ambiente: "Non c’è stato alcun confronto con i giocatori, quando la Juve perde vengono tirate fuori tante illazioni perché la gente ha molta fantasia. Ho sentito la conferenza di Giannis (atleta NBA ndr) dell'altro giorno, ci sono dei momenti nella vita sportiva in cui vinci meno e vanno accettati", ha tenuto a precisare Allegri .

Sulla squadra e i giovani: "Stanno tutti bene, non è questione di chi gioca. Chiesa è un giocatore straordinario che viene da un periodo di inattività, è tutto nella norma. Pogba anche, non è ancora nella condizioni ottimali. C'è stata la pubalgia di Vlahovic che ora non è che è diventato scarso... Poi la Juventus ha la fortuna di avere tanti giocatori come Soulé, Fagioli, Miretti, Iling che hanno fatto tante partite".