Ancelotti: “Sento sempre la tensione prima di una gara. La mia migliore qualità…”

Il mister ora al Real Madrid ha raccontato tutte le sue emozioni nel vivere il ruolo di allenatore ma anche diversi aspetti legati al suo modo di interpretare questo ruolo.

Redazione ITASportPress

Sarà impegnato in queste ore con il suo Real Madrid in Copa del Rey nel Clasico contro il Barcellona, ma Carlo Ancelotti ha rilasciato anche un'intervista a DAZN per il format Linea Diletta con Diletta Leotta. Il mister di Reggiolo ha raccontato le sue sensazioni molto forti che lo accompagnano ancora oggi in panchina prima delle gare oltre ad essersi soffermato anche sulla società madrilena e sulle sue qualità da tecnico.

SENSAZIONI - "Sento sempre la tensione prima di una partita, è rimasto tutto uguale", ha ammesso Ancelotti. "Le sensazioni sono sempre le stesse, non ci sono partite che preoccupano meno. Ho anche scritto in un quaderno cosa si prova prima di una partita: la solitudine dell’allenatore, i pensieri negativi, il malessere fisico, non si riesce a dormire. Nelle ore prima delle partita sei praticamente da solo e non arrivano mai pensieri positivi. E’ un malessere che finisce con l’inizio della partita e che poi aumenta o diminuisce a seconda del risultato

DOTE - "La pazienza è la qualità migliore che ho. Se non ce l’hai, nella posizione che ho io, si rischia di litigare tutti i giorni. La pazienza è il salvavita in questo mondo. E’ un qualcosa di genetico, è parte del carattere che ho formato con le persone che mi sono state vicino. Non ho mai avuto vicino gente agitata, anche i genitori, la maestra, i professori ed il primo allenatore sono stati molto pazienti. Forse esserlo anche troppo è un mio limite, ma sono così. Sono la stessa persona della Reggiana, ma sono migliorato come allenatore grazie alle esperienze che ho fatto”.