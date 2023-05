Atalanta, Scalvini: “In corsa per l’Europa. Futuro? Non so dire dove mi vedo ma…”

Le parole del giovane talento della Dea Giorgio Scalvini tra obiettivi presenti e il futuro.

Intervista a TMW per il difensore e all'occorrenza centrocampista dell'Atalanta Giorgio Scalvini. Il classe 2003 ha parlato tra presente e futuro sottolineando il grande feeling con la piazza nerazzurra e gli obiettivi stagionali ancora da raggiungere. Di seguito alcuni passaggi.

IN CORSA - Si parte dagli obiettivi di questo finale di stagione: "Mancano sei partite alla fine del campionato e siamo in corsa per l’Europa. Ma il settimo posto potrebbe non bastare e quindi - essendo a a pochi punti dalle squadre fortissime come Roma, Milan e Inter - dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per centrare il nostro obiettivo, che è tornate in Europa", ha detto Scalvini.

MERCATO - "Se sento pressione dal mercato? Sono sereno, non sento pressioni che derivano da notizie, da voci che girano, riesco a isolarmi e a pensare solo a quello che devo fare in campo, in allenamento, a quello che mi chiedono il mister e i compagni". E ancora: "L'interesse di squadre come Bayern, Chelsea o Liverpool? “Può far piacere, ma leggo di sfuggita e basta. Sono concentrato qui, all’Atalanta. Nessuno di noi può sapere cosa mi riserverà il futuro, io devo solo pensare a fare bene all’Atalanta".

FUTURO - "Quanti anni mi vedo all'Atalanta? Mi trovo benissimo qui, ci sono cresciuto, sono legato molto al club, alla dirigenza ma anche a compagni e allo staff. D’altronde è il club che mi ha cresciuto e poi lanciato. Non so dire adesso dove mi vedo fra un anno o fra cinque, non posso sapere oggi quale sarà il mio futuro. Dovesse essere ancora all’Atalanta sarei felicissimo, perché mi trovo benissimo qui e farò sempre di tutto per dare il meglio di me stesso per questa maglia".