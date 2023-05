Atalanta, una buona notizia per Gasperini in vista dello Spezia e della Juventus

Potrebbe esserci una buona notizia in vista delle prossime sfide della Dea in campionato. Gasperini ci spera.

Dopo la vittoria contro il Torino ottenuta nell'ultimo turno di campionato, l'Atalantasi rimetterà in queste ore a lavoro per preparare il turno infrasettimanale contro lo Spezia e la gara del weekend contro la Juventus.

Per mister Gasperinipotrebbe esserci una buona notizia in vista delle due gare. Infatti, pare che Ademola Lookman sia in fase di rientro dopo essere stato out per infortunio nelle ultime settimane.

L'attaccante, autore di una stagione sorprendente fin qui, potrebbe tornare ad allenarsi col gruppo e candidarsi per la convocazione per la gara contro lo Spezia e, magari, anche per uno spezzone di gara contro la Juventus nel match di domenica.

Il rientro del calciatore offensivo darà senza dubbio al Gasp più opzioni offensive in un momento di grande necessità nella lotta ai posti che valgono l'Europa che conta. Le prossime sedute di allenamento saranno fondamentali per capire effettivamente quando i tifosi bergamaschi potranno rivedere Lookman in campo.