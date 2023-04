Bonolis e Juventus-Inter: “Chi temo dei bianconeri? L’arbitro…”

Sull'Inter ed in particolare sul futuro di mister Inzaghi: "Inzaghi? Non so se ci siano acredini nello spogliatoio, ma a dieci giornate dalla fine, in un campionato interrotto dal Mondiale, non penso che sia la cosa migliore cacciare l’allenatore. Chiaro, il tifoso non è contento, ma secondo me è più importante pensare di ricostruire partendo dai giovani, senza essere ghiotti di vittorie istantanee. Non so chi ci sarà al suo posto, in futuro l’importante è non avere un tecnico talebano, meglio uno camaleontico che cambi schema in base alle necessità", ha concluso Bonolis.