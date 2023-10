Brescia, murales in onore di Carlo Mazzone nel centro storico della città

A poco meno di due mesi dalla morte di Carlo Mazzone, nel centro storico di Brescia è stato disegnato un murales in suo onore. Un grande omaggio quello dello street artist Michele Battagliola verso Mazzone. L'autore infatti, ha inciso sul muro la celebre esultanza dell'allenatore ex Roma contro l'Atalanta, quando - dopo un gol allo scadere nel derby con il Brescia - sfogò tutta la propria rabbia (e gioia) verso il settore ospiti del "Rigamonti". Nell'immagine, inevitabile la scritta: "Se famo 3 a 3 vengo sotto la curva" - urlata quel giorno al proprio staff prima della fine della gara. Questo, è solo l'ultimo dei tanti omaggi arrivati in questi mesi a Carlo Mazzone, ex allenatore amato da tutti nel mondo del calcio. Con un grande passato al Brescia, Carlo Mazzone si è spento lo scorso 19 di agosto all'età di 86 anni.