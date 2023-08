Cagliari-Palermo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Per la sfida di oggi i rossoblù di mister Ranieri dovrebbero affidarsi a Radunovic tr ai pali. Zappa, Dossena, Obert e il nuovo acquisto Augello in difesa. Centrocampo con Deiola, Makoumbou e Sulemana. L'attacco sarà composto da Oristanio e Azzi ai lati e Pavoletti punta centrale. Lapadula è out per infortunio.

Nei rosanero di Corini spazio a Pigliacelli tra i pali. Difesa formata da Mateju, Lucioni, Marconi e Ceccaroni. Centrocampo con Gomes, Stulac e Saric. Il reparto avanzato vedrà probabilmente titolari R. Insigne, Brunori e Di Mariano.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Cagliari e Palermo che si giocherà, come detto, questa sera sabato 12 agosto 2023 alle ore 21.15, sarà visibile per tutti gli appassionati e tifosi allo stadio, la Unipol Domus che si annuncia tutta esaurita, ma anche in diretta tv e streaming.

Infatti, il match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, così come tutta la competizione da questa fase in avanti, è esclusiva Mediaset che trasmetterà live ogni gara. Nel caso del match di oggi tra rossoblù e rosanero, la partita verrà data in tv su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Deiola, Makoumbou, Sulemana; Oristanio, Pavoletti, Azzi. All. Ranieri.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Gomes, Stulac, Saric; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini.