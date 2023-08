Cagliari, Ranieri: “Tengo alla Coppa Italia. Perché il mercato finisce così tardi?”

"Se arrivo all'esordio stagionale come speravo? Il fatto del mercato che chiude così tardi non lo capisco. Perché non lo facciamo finire prima della prima di Coppa Italia. Se un mese fa avessi avuto tutti i giocatori che spero arriveranno sarebbe stato meglio. Anche perché devono imparare sistema di gioco e tutto. Non l'ho mai capito perché il mercato va oltre l'inizio del campionato. Ma perché? Che ragione c'è che io non conosco?".