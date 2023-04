Cannavaro svela: “Ibrahimovic vicino al Napoli. Ecco perché non andò in porto”

Su Napoli-Milan : "Ho visto la partita allo stadio, e posso confermare che la situazione creatasi sugli spalti non ha aiutato la squadra. Non saprei dire quanto questo 4-0 sia frutto dei demeriti del Napoli e quanto invece dei meriti del Milan, sta di fatto che tra le due squadre non ci sono certo quattro gol di differenza. Di sicuro la Champions darà degli stimoli diversi alla squadra di Spalletti", ha detto Cannavaro .

Poi il retroscena: "Ibra vicino al Napoli? La storia è verissima. Andammo a farci un giro per le strade di Napoli in Vespa e lui apprezzò molto. Ibra è innamorato di Napoli e forse c'è un po' di rammarico per non aver giocato al Maradona. Da quello che so e si dice, De Laurentiis voleva portarlo a Napoli ma Gattuso fermò la trattativa".