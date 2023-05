Capello: “Ancelotti? Perdere così dal City è pesante magari ora pensa al Brasile”

CONSIGLIO - Parlando negli studi di Sky Sport, Capello ha detto: "Chiaramente perdere 4-0 una semifinale per il Real Madrid è un punteggio molto pesante. Ora sono convinto che Ancelotti starà pensando a quell’offerta dal Brasile. E’ meglio prenderla in considerazione al momento, secondo me, perché ci sono squadre più forti in giro e quindi sarà complicato ripetersi in Champions. Carlo potrebbe chiudere la sua incredibile carriera al Brasile alzando magari la Coppa del Mondo e sarebbe il massimo, un successo straordinario. L’offerta andrebbe accettata per me e sono convinto ci penserà da ora". Staremo a vedere cosa farà il mister dei Blancos.