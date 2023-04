Cassano non fa sconti: “Inzaghi inadeguato. Conte già ad Appiano”

Nessun giro di parole per Antonio Cassano in merito alla situazione in casa Inter relativamente al futuro di mister Inzaghi.

Redazione ITASportPress

Non ci sono giri di parole da parte di Antonio Cassano alla situazione in casa Inter. Parlando alla Bobo Tv, FantAntonio ha fatto il punto sul futuro della squadra nerazzurra e soprattutto quello dell'allenatore Simone Inzaghi.

L'ex attaccante è stato chiaro e prevede un cambio di guida tecnica in vista della prossima stagione: "Inzaghi è inadeguato e io lo dicevo già due mesi fa, secondo me questa idea ce l’ha anche Marotta. Secondo me Conte è già ad Appiano", ha detto Cassano. Proprio su questa affermazione, poi, anche una precisazione: "Se Inzaghi non vince la Champions a maggio se ne va a casa e torna Conte. È l’unico che può sistemare la situazione".

Staremo a vedere quindi come andrà a finire la vicenda mister in casa Inter e soprattutto la stagione. Per ora è arrivato un pari in Coppa Italia nel match d'andata delle semifinali con la Juventus. I prossimi impegni, però, specie in Champions, saranno ancora più importanti...