Cassano sicuro: “Milan-Napoli? A portieri invertiti…”

Il commento di FantAntonio dopo la vittoria del Milan sul Napoli in Champions League.

Antonio Cassano non ha dubbi: a portieri invertiti il Milan non avrebbe portato a casa l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. FantAntonio è intervenuto alla 'BoboTv' per commentare la gara tra le due formazioni italiane che è andata in scena a San Siro per la massima competizione europea per club sottolineando l'importanza di Maignan da una parte e qualche incertezza di Meret, dall'altra.

Cassano ha detto: "Il Napoli non meritava di perdere, poteva fare due gol nei primi 25 minuti dominando la partita con qualità e idee e ha continuato ad attaccare anche in dieci uomini", ha spiegato l'ex calciatore. "Sul gol di Bennacer c'è un errore di Meret che poteva fare molto di più, con cambio portieri avrebbe vinto il Napoli. Maignan ha fatto una parata su Di Lorenzo clamorosa. Osimhen per il Napoli è fondamentale, con Elmas la squadra non riusciva ad allungarsi".

Ad ogni modo per i partenopei ci sarà l'occasione, nel match di ritorno, di ribaltare tutto e siamo sicuri che anche Meret, così come fatto per tutta la stagione in A, ci sarà modo di far vedere le sue doti senza incertezze, presunti o tali.