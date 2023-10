Coverciano, arrivate le forze dell’ordine: colloquio con Tonali e Zaniolo

Le forze dell'ordine a Coverciano per incontrare Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo, accusati di essere dipendenti dal gioco da Fabrizio Corona. Dopo il caso intorno a Fagioli, anche i due calciatori attualmente in Premier League sono stati coinvolti all'interno delle accuse che potrebbero costare una lunga squalifica nel caso in cui tutto venisse confermato dalle inchieste.

Forze dell'ordine a Coverciano: la ricostruzione

Come spiegato dall'ANSA, dei "rappresentanti delle forze dell'ordine sono a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale, a colloquio con Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo". Un primo colloquio tra le parti dunque, avvenuto in maniera tempestiva dopo le accuse rivolte nel pomeriggio da Fabrizio Corona. Dopo aver accusato Fagioli della Juventus infatti, anche Tonali (Newcastle) e Zaniolo (Aston Villa) sono stati tirati in ballo da Corona, che ha accusato i calciatori azzurri di essere dipendenti della scommesse, attività chiaramente illecita per calciatori del loro calibro. Adesso, la Procura farà il suo corso e presto si avranno novità per i tre calciatori, che intanto sono stati sentiti in queste ore dalle forza dell'ordine. Tutti gli accusati, nel caso in cui venisse confermato il tutto, andrebbero incontro a pesanti squalifiche.