Del Piero: “Ritornare alla Juventus? Dipende da…”

L'ex storico capitano è molto amato in casa bianconera e in molti lo vorrebbero di ritorno in società.

A lessandro Del Piero di ritorno alla Juventus ? Chissà. Certo è che in tantissimi, tra gli appassionati dell'ambiente bianconero, lo vorrebbero vedere alla guida del club o, per lo meno, nel gruppo dirigenziale.

Pinturicchio ne ha parlato a CBS Sports Golazo in compagnia anche di Henry, Micah Richards e Carragher. "Ci sono molti rumors ovviamente sul mio conto. Io non voglio dire ’sì’ o ‘no’ perché è una cosa enorme, ma ovviamente il mio cuore è lì", ha esordito Del Piero .

Su quello che potrebbe essere un ipotetico ruolo dirigenziale, magari come presidente: "Credo ce non si possa pensare ad un ruolo da solo. Bisogna creare un team, soprattutto in un momento come questo nel quale ci sono molte cose da costruire per i club. Credo sia questa la visione che tutti debbano avere, me compreso".