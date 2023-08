Feralpisalò-Vicenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Proprio tra le fila rossazzurre, mister Diana ha detto alla vigilia: "Incontriamo una squadra a ridosso del campionato, in quanto loro partiranno due settimane prima di noi, inoltre è una squadra che lo scorso anno ha dimostrato di essere superiore a noi. Queste squadre sono anche da prendere come esempio per ciò che hanno costruito e portato a termine nel loro percorso. Io non cerco mai scuse, quindi chi giocherà cercherà di dare il massimo, voglio dare minutaggio, cercando di fare una buona prova, per vederli in gara. Non credo nel calcio d’agosto anche perché ci sono i campioni d’agosto, quelli d’inverno e quelli finali, di campioni di agosto ce ne sono tanti e io non voglio esserlo".