Atalanta, Hojlund: “Settimana fantastica per me. Vogliamo raggiungere posto Champions”

Anche quando non segna e non gioca dall'inizio risulta decisivo per la sua Atalanta. Stiamo parlando di Rasmus Hojlund che nel match contro la Cremonese vinto dalla Dea per 3-1 è stato protagonista di un assist al bacio ma anche di diverse azioni pericolose. Un vero talento il danese che era reduce da 5 reti in due gare con la propria Nazionale.