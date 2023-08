Juventus, Allegri fissa l’obiettivo: “Dobbiamo tornare in Champions”

Dopo la vittoria in amichevole contro il Real Madrid, il tecnico dei bianconeri ha fissato gli obiettivi della prossima stagione.

Chiude con una vittoria e un buon test la Juventusla tournée americana. Dopo il 3-1 contro il Real Madrid, la Vecchia Signora farà ritorno in Italia dove completerà la preparazione per la stagione 2023-24. Soddisfatto mister Massimiliano Allegri che ha fatto un bilancio di queste settimane e ha fissato gli obiettivi per l'annata ormai alle porte.