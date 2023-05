Juventus, senti Vieri: “Fossi in Chiesa e Vlahovic chiederei la cessione”

Il pareggio contro il Bologna è l'ennesimo risultato non positivo della Juventus nell'ultimo periodo. Una stagione decisamente complicata quella che sta attraversando la Vecchia Signora che ha visto l'involuzione di diversi giocatori, non per forza per loro colpe.

L'ex bomber ha parlato in particolare della gestione degli attaccanti sottolineando come, se fosse lui nei panni di alcuni di loro, vorrebbe andare via: "Chiesa corre corre e non tocca palla, è tutta fatica. Di Maria uguale, è lasciato solo. Così è difficilissimo far bene", ha spiegato Vieri. "A Milik non arriva palla, come fa a fare gol? Se fossi in Vlahovic e Chiesa chiederei di essere ceduto, per loro non va bene così, sono pure giovani".