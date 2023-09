Benevento, Andreoletti: “Mercato soddisfacente, contro il Francavilla voglio…”

Dopo un mercato da applausi, il Benevento prepara alla seconda sfida di campionato sul campo della Virtus Francavilla. Una partita da affrontare con attenzione secondo mister Andreoletti che, in conferenza stampa, ha avvertito i suoi: "Mi aspetto una gara diversa dalla scorsa contro la Turris. Ci servirà adottare un atteggiamento più conservativo, senza forzare molto la giocata. Per quanto riguarda il mercato, inoltre, mi considero soddisfatto. Anche degli ultimi due arrivi". Continuando proprio sugli ultimi arrivati, Ciciretti e Terranova: "Ciciretti si è rimesso in discussione e potrà darci una mano importante, ne sono convinto. Terranova è stato preso per l’infortunio di Meccariello e il discorso vale anche per lui. Qualora ne avremo bisogno, potremo contare anche su di loro contro il Francavilla. Inoltre abbiamo una situazione un pò deficitaria davanti alla difesa, ma vediamo...".