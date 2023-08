Crotone, Zauli: “Catania forte, ma ce la giocheremo. Ecco dove siamo cambiati”

L'allenatore dei calabresi ha presentato in conferenza stampa l'anticipo della prima giornata che vedrà i calabresi di scena in un Massimino carico d'entusiasmo e passione per il ritorno in C dei rossazzurri

Il campionato di Serie C 2023-’24 inizia venerdì sera al Massimino con il super anticipo tra Catania e Crotone.

Toccherà quindi ai calabresi battezzare l'attesissimo ritorno in C dei rossazzurri, che saranno spinti da uno stadio esaurito in quello che sarà già uno scontro diretto tra due delle tante pretendenti alla vittoria in un girone C che si annuncia di altissimo livello.

Il tecnico dei rossoblù Lamberto Zauli ha presentato la partita in conferenza stampa, parlando inevitabilmente del mercato che sta per concludersi e di come è cambiata la rosa dei calabresi, ma anche di come si riparte dopo la delusione degli scorsi playoff: “L’anno scorso ha vinto una e 7-8 squadre erano lì a dire che sarebbe stato l’anno della rivalsa. Quest’anno vogliamo che il finale sia diverso. Ripartiamo da ciò che di buono e di meno buono è successo l’anno scorso. Sappiamo che inizieremo con una partita molto difficile, ma vogliamo giocarcela al meglio".