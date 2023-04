Giugliano-Catanzaro, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Giugliano e Catanzaro si sfidano oggi in campionato. Squadre in campo alle 14:30 per la sfida di Serie C.

Redazione ITASportPress

Giugliano-Catanzaro si sfidano oggi, domenica 2 aprile 2023, alle ore 14:30 per il match di campionato di Serie C. I padroni di casa se la dovranno vedere con la capolista nonché già promossa in Serie B.

Giugliano-Catanzaro, le ultime Il Giugliano si trova a 43 punti in classifica all'undicesimo posto. Ben distante dalla capolista Catanzaro che vanta 87 punti dopo 34 partite giocate. Ad ogni modo, la formazione di casa proverà a dire la sua con Sorrentini e Salvemini di punta nel tentativo di fare male alla prima della classe. Possibile spazio anche per Rizzo nel ruolo di fantasista dietro le punte.

Nel Catanzaro, mister Vivarini opterà, probabilmente, per confermare la coppia Biasci-Iemmello in attacco e pungere ancora. L'obiettivo è quello di non fermare la propria corsa e ottenere più punti possibili alla fine del torneo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Giugliano e Catanzaro che si disputerà, come detto, oggi domenica 2 aprile 2023 alle ore 14:30 potrà essere vista dagli appassionati e dai tifosi in diretta tv e streaming. In che modo? Il match sarà trasmesso live da Eleven Sports e da DAZN dove, sull'app, è appunto disponibile il canale di Eleven Sports. In questo modo i fan delle due squadre potranno assistere alla gara senza perdersi neppure un minuto di gioco.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

GIUGLIANO (4-3-1-2): Viscovo; Rondinella, Scognamiglio, Poziello C., Gomez; Eyango, Felippe, Poziello R.; Rizzo; Salvemini, Sorrentino. Allenatore: Raffaele Di Napoli

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Verna, Ghion, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vincenzo Vivarini