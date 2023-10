Latina, Di Donato: “Catania forte in ogni reparto, bisognerà tenere botta”

Nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della sfida in Sicilia, l'allenatore del laziali ha spiegato: "Il Catania è forte in ogni reparto, ha giocatori importanti e domenica ci aspetta una partita di sacrificio"

Protagonista di un grande avvio di stagione, il Latina di Daniele Di Donato sarà il prossimo avversario del Catania. Al "Massimino", domenica 8 ottobre i nerazzurri proveranno a sorprendere ancora una volta in casa di una delle big del campionato, così come fatto ad Avellino all'esordio (partita terminato sull'1-0 per il Latina). Nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della sfida in Sicilia, l'allenatore del laziali ha spiegato: "Il Catania è forte in ogni reparto, ha giocatori importanti e domenica ci aspetta una partita di sacrificio".