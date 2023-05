Messina, con Ilari arrivano Maurizio Pellegrino e Francesco Baldini

I tifosi del Messina seguono con apprensione le vicende societarie dopo la decisione del patron Pietro Sciotto di cedere il club. Ci sono due gruppi interessati al momento ma la decisione finale sembra dietro l'angolo. In pole per rilevare il club pelotitano, con un passato assai recente in Serie A, c'è l'imprenditore romano Manuele Ilari che ha già iniziato l'iter per rilevare la società avendo inviato gli incartamenti necessari. I due grandi nodi sono legati alla parziale buonuscita richiesta dall’attuale proprietà per lasciare dopo sei stagioni la guida del club ma soprattutto allo studio dello stato contabile della società. Con le passività che superano ampiamente i crediti in Lega, fra il trimestre aprile-maggio-giugno di stipendi e contribuiti e le rateizzazioni fiscali quinquennali. Ma la fumata bianca per il passaggio della proprietà da Sciotto al gruppo Mmc cinema di Manuele Ilari, lo stesso che la scorsa stagione voleva rilevare il Catania) è vicinissima e si parla addirittura che domani possa esserci la fumata bianca. Intanto da quanto appreso da Itasportpress.it, Ilari ha già anche lo staff tecnico pronto per il Messina. Il nuovo d.g. sarà Maurizio Pellegrino, ex calciatore, allenatore e dirigente del Catania, mentre il tecnico sarà Francesco Baldini, anche lui sulla panchina etnea la scorsa stagione, quella del fallimento della società rossazzurra. Una partenza sprint di Ilari che scommette sulla città di Messina per rilanciarsi nel mondo del calcio.