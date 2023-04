Reggiana-Fermana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le due formazioni, Reggiana e Fermana, si sfideranno questa sera alle 20:30 per il match valido per il campionato di Serie C Girone B.

Reggiana-Fermana si sfideranno oggi, giovedì 6 aprile 2023 alle ore 20:30 per la 36esima giornata del campionato di Serie C Girone B. Atteso grande spettacolo per il pubblico e per i tifosi di entrambe le squadre.

Reggiana-Fermana, le ultime 74 punti in classifica per i padroni di casa della Reggianache condividono il primato con l'Entella per ora. La voglia della squadra allenata da Diana è quella di proseguire in questo modo e cercare di non perdere il passo. Ospiti di Protti a quota 43 lunghezze e la voglia di mostrare il proprio valore contro la capolista.

I padroni di casa potrebbero affidarsi a Montalto, Lanini e Varela Djamanca in attacco. Ospiti, invece con Maggio, Busatto e Neglia.

Le probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Reggiana e Fermana valida per la 36esima giornata di Serie C Girone B andrà in scena, come detto, oggi giovedì 6 aprile 2023 alle ore 20:30. Gli appassionati del torneo di Lega Pro e tifosi delle due squadre potranno vedere la partita live in diretta e streaming. Per farlo potranno affidarsi a Eleven Sports e DAZN. In alterntiva su Sky è presente la Diretta Gol con tutte le partite della serata.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Cremonesi, Rozzio, Luciani; Fiamozzi, Kabashi, Cigarini, Guiebre; Lanini, Montalto, Varela Djamanca. All. Aimo Diana

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Gkertsos, Pellizzari, Parodi, Eleuteri; Misuraca, Giandonato, Scorza; Maggio, Busatto, Neglia. All. Stefano Protti