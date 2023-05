Trento, le priorità di Zamuner per rinforzare l’organico

Le mosse di mercato per rendere più forte il Trento

Redazione ITASportPress

L'incontro tra il d.s. del Trento Giorgio Zamuner e l'allenatore Bruno Tedino c'è stato mercoledì 17 maggio come anticipato da Itasportpress. I due hanno tracciato un primo piano di lavoro per rinforzare la squadra e alzare l'asticella delle ambizioni, ma d'ora in poi nessun dirigente di via Roberto da San Severino parlerà di playoff o di Serie B. Il concetto sarà chiaro: consolidare quanto di buono fatto nella scorsa stagione e migliorare la posizione in classifica. La prossima settimana sarà ufficializzato l'accordo biennale con Zamunere il rinnovo di Tedino per un anno. I due si presenteranno poi in conferenza stampa.

MINI RIVOLUZIONE Intanto il cantiere è aperto. Proviamo a individuare le mosse da cui il Trento ripartirà. Le priorità sono: due portieri (Marchegiani in partenza);un difensore centrale; una mezzala e un 9 giovane o di esperienza che garantisca gol. Poi Zamuner coprirà gli altri buchi che ci saranno in corso d'opera seguendo l'andamento del mercato in entrata e in uscita. Nessuno sarà trattenuto controvoglia a Trento. Zamuner vuole muoversi in anticipo per avere quasi tutta la rosa a disposizione di mister Tedino per il ritiro di luglio.

INVESTIMENTO Il budget che sarà impegnato per la Serie C sarà più o meno lo stesso della scorsa stagione. Ma c’è una parola magica che rimbalza negli uffici della sede del club gialloblù del Trento e che si vuole trasferire alla piazza. La parola è “sostenibilità”. Si cerca di fare in modo che la società trentina possa essere gestita senza dover costringere la proprietà a mettere mano al portafoglio in maniera consistente. Facile? In Italia ci sono club che ci sono riusciti senza tanti artifici economico-finanziari. Però per portare avanti il progetto di un calcio sostenibile servono il centro sportivo per Prima squadra e settore giovanile, lo stadio possibilmente di proprietà come ha fatto il Frosinone e un lavoro massiccio di scouting. Il piano a parole è facile ma non è facile da realizzare specie se manca il centro sportivo. Per costruirlo nuovo a Trento serviranno anni e quando sarà realizzata questa struttura sarà possibile parlare anche di Serie B.